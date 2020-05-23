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23 мая 2020, суббота, 20:39 521
Силовые структуры 2020-05-23T21:15:02+03:00
Українські Новини
Правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко

Правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко

Надежда Комендантова
Самоубийство, Валерий Давыденко, убийство депутата, смерть депутата, гибель депутата
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org

Правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Верховной Рады Валерия Давыденко. 

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора. 

"Скорее всего, это самоубийство", - сказал он. 

При этом будут отрабатывать все возможные версии события. 

Семья Давыденко. Фото - Валерий Давиденко, FacebookСемья Давыденко. Фото - Валерий Давиденко, Facebook

Давыденко родился 16 марта 1973 года в Черниговской области. Был депутатом Верховной Рады VIII и IX созывов. В 2013-2014 годах работал на должности заместителя министра аграрной политики.

Как сообщали Українськi Новини, тело Давыденко было найдено в туалете в его офисе в Киеве.

Ранее Давыденко требовал от действующей власти срочно восстановить жесткий контроль над ценами на социально значимые продукты в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.


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