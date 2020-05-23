Правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко

Правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Верховной Рады Валерия Давыденко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Скорее всего, это самоубийство", - сказал он.

При этом будут отрабатывать все возможные версии события.

Семья Давыденко. Фото - Валерий Давиденко, Facebook

Давыденко родился 16 марта 1973 года в Черниговской области. Был депутатом Верховной Рады VIII и IX созывов. В 2013-2014 годах работал на должности заместителя министра аграрной политики.

Как сообщали Українськi Новини, тело Давыденко было найдено в туалете в его офисе в Киеве.

Ранее Давыденко требовал от действующей власти срочно восстановить жесткий контроль над ценами на социально значимые продукты в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.



