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25 марта 2020, среда, 14:21 802
Верховная Рада и партии 2020-03-25T14:26:09+02:00
Українські Новини
"Наш край" потребовал восстановить жесткий контроль над ценами на продукты

"Наш край" потребовал восстановить жесткий контроль над ценами на продукты

Сергей Паламаренко
Карантин, Коронавирус, Наш край, Валерий Давыденко, Государственное ценовое регулирование
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org

Сопредседатель политической партии "Наш край", народный депутат Украины Валерий Давыденко (член депутатской группы "Довіра") заявил, что партия требует от действующей власти срочно восстановить жесткий контроль над ценами на социально значимые продукты в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Нашего края".

"В условиях эпидемии начали бесконтрольно расти цены на социально значимые продукты. В период повышения спроса и снижения доходов людей это чревато социальными потрясениями. Поэтому Правительство должно немедленно ввести контроль и утвердить цены на перечень социально важных продуктов, в том числе медицинских препаратов и изделий", – сказал Давыденко.

Вместе с тем, подчеркнул он, Антимонопольный комитет Украины должен вести постоянный мониторинг за ценами.

"Антимонопольный комитет должен вести постоянный мониторинг за ценами в крупных сетях и оптовых поставщиков и немедленно реагировать в случае необоснованного повышения цен", – отметил Давыденко.

Он призвал власть защитить людей и вернуть жесткий контроль за ценами на продукты и лекарства.

"Наш край" убежден, что в условиях карантина и сокращения доходов людей, государство должно сделать все необходимое, чтобы люди чувствовали себя защищенными и могли из-за ограниченности собственных финансов прокормить себя и свои семьи", – подытожил Валерий Давыденко.

Как известно, с 1 июля 2017 года Кабинет Министров Украины отменил государственное ценовое регулирование на ряд товаров и услуг.

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