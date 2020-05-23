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23 мая 2020, суббота, 21:11 53 Дополнено
Силовые структуры 2020-05-23T21:11:10+03:00
Українські Новини
Смерть депутата Рады Давыденко расследуют как убийство

Смерть депутата Рады Давыденко расследуют как убийство

Надежда Комендантова
Расследование, Валерий Давыденко, убийство депутата, смерть депутата, убийство Давыденко

Национальная полиция и Офис генпрокурора открыли уголовное производство по факту убийства депутата Верховной Рады Валерия Давыденко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса", - сказал он.

Новость дополнена фото и видео с места события

Место происшествия. Фото: ИнформаторМесто происшествия. Фото: Информатор

По его словам, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Как сообщали Українськi Новини, тело Давыденко было найдено в туалете в его офисе в Киеве.

Правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко.

Ранее Давыденко требовал от действующей власти срочно восстановить жесткий контроль над ценами на социально значимые продукты в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.

 



 

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