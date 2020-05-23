Смерть депутата Рады Давыденко расследуют как убийство

Национальная полиция и Офис генпрокурора открыли уголовное производство по факту убийства депутата Верховной Рады Валерия Давыденко. Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора. "Внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса", - сказал он. Новость дополнена фото и видео с места события Место происшествия. Фото: Информатор По его словам, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. Как сообщали Українськi Новини, тело Давыденко было найдено в туалете в его офисе в Киеве. Правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко. Ранее Давыденко требовал от действующей власти срочно восстановить жесткий контроль над ценами на социально значимые продукты в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.