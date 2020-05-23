В Киеве найден застреленным народный депутат Давыденко

В Киеве найден мертвым депутат Верховной Рады, член депутатской группы "Довіра" Валерий Давыденко.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня в Киеве в собственном офисе, в туалете, был найден труп народного депутата Валерия Давыденко с огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции", - написал он.

Геращенко подчеркнул, что полиция и прокуратура будут проверять все возможные версии произошедшего.

Давыденко был депутатом от округа №208 в Черниговской области.

В парламенте 8 созыва входил во фракцию "Блок Петра Порошенко".

Полиция у здания, где был найден мертвым нардеп Валерий Давыденко (Фото - Telegram Сергея Лещенко)

Как сообщали Українськi Новини, ранее Давыденко требовал от действующей власти срочно восстановить жесткий контроль над ценами на социально значимые продукты в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.