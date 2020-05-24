Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ

Депутат Рады Валерий Давиденко, тело которого с простреленной головой было найдено в туалете в его офисе в Киеве, в последнее время занимался продажей своей доли в одном из аграрных предприятий.

Об этом "Стране" рассказал источник из окружения нардепа.

По его словам, продажа бизнеса - единственное значимое событие, которое происходило в последние недели жизни Давиденко.

"Сделка сложная, но шла планово. Я не слышал, чтоб там была какая-то критическая ситуация, хотя, возможно, мы не владеем всей информацией. В любом случае, эту историю с продажей нужно исследовать тщательно", - говорит знакомый нардепа.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко, а также смерть депутата расследуют как убийство.