подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ
24 мая 2020, воскресенье, 19:26 1162
Политика 2020-05-24T20:00:01+03:00
Українські Новини
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ

Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ

Надежда Комендантова
Депутат, Валерий Давыденко, смерть депутата, убийство Давыденко
Валерий Давыденко. Фото: Сусіди.City
Валерий Давыденко. Фото: Сусіди.City

Депутат Рады Валерий Давиденко, тело которого с простреленной головой было найдено в туалете в его офисе в Киеве, в последнее время занимался продажей своей доли в одном из аграрных предприятий.

Об этом "Стране" рассказал источник из окружения нардепа.

По его словам, продажа бизнеса - единственное значимое событие, которое происходило в последние недели жизни Давиденко.

"Сделка сложная, но шла планово. Я не слышал, чтоб там была какая-то критическая ситуация, хотя, возможно, мы не владеем всей информацией. В любом случае, эту историю с продажей нужно исследовать тщательно", - говорит знакомый нардепа.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко, а также смерть депутата расследуют как убийство.

Больше новостей о: Депутат Валерий Давыденко смерть депутата убийство Давыденко

С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество
Националисты пришли под дом к Зеленскому: скандируют "Бубочка, выходи" и "Ганьба"
Новости
Участники акции акции "СтопРеванш" не нарушали карантин, — МВД 20:15
Похож на Covid-19: в разных местах планеты выпал "коронавирусный" град 19:53
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
В Карпатах за неделю до лета выпал снег. Фото: Facebook
За неделю до лета Карпаты засыпало снегом 18:56
ДТП на Львовщине. Фото: Полиция Львовской области
На Львовщине грузовик протаранил маршрутку. Погибли четыре человека, есть пострадавшие 18:22
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка 05:30 Инфографика
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
Что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос? 20:33
Место происшествия. Фото: УП
Гибель депутата Давыденко: все подробности и чем известен погибший 23:52
больше новостей
Что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос? 20:33
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
"Слуга народа" просит Шмыгаля объяснить, почему Яценюк ездил в Черновицкую область с действующими министрами 16:21
В Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова, — СМИ 16:58
Из-за акции националистов под офисом ОПЗЖ полиция открыла дело. Расследуют "хулиганские действия" 17:21
больше новостей
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok