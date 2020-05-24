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24 травня 2020, неділя, 13:28 9
Фінанси 2020-05-24T14:00:02+03:00
Українські Новини
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику

З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику

Кира Молчанова
Тарифи на електроенергію, Мінекономрозвитку
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища планує збільшити ціну за перші 100 кВт-година з 0,9 грн до 1,68 грн з 1 жовтня 2020 року. Про це йдеться в презентації меморандуму про скорочення "зеленого" тарифу.

Презентацію опублікувало видання БизнесЦензор.

На слайді 12 "Варіанти збалансування дефіциту Гарантованого покупця" йдеться про скасування пільгової ціни населенню за перші 100 кВт з 1 жовтня 2020 року. За задумом це має заощадити 3,1 млрл. грн. Сумарний ефект від такої відміни за календарний рік повинен скласти 11,6 млрд. грн.

Крім того, від реструктуризації "зелених" тарифів: СЕС – 15%, ВАГА – 7,5% (за календарний рік) держава має отримати 6,6 млрд. грн.

Від обмеження введення СЕС в експлуатацію за "зеленим" тарифом з 1 липня 2020 року держава має отримати 0,1 млрд. грн. А від збільшення тарифу оператора системи передачі — 1,3 млрд. грн за кожні 10 грн/МВтчас тарифу ОСП.

Згідно прописаних умов меморандуму, пропонується Загальний ефект зниження порівняно з 209 роком – 27,5%.

У повідомленні говориться, що презентацію подивився Володимир Зеленський, та затвердити її відмовився.

За заявою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет міністрів України не планує в поточному році підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

У краинские АЕС скоротили вироблення енергії до найнижчих показників в історії.

На початку року Україна скоротила дохід від експорту електроенергії на 11,7%.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) підвищила тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії на 33,39%, або на 3,89 коп/кВт-год до 15,54 коп/кВт-год на 2020 рік.

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