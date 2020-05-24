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  • В Україні третій день знижується кількість нових випадків COVID-19. Всього хворобу виявили у майже 21 тис українців
24 травня 2020, неділя, 09:45 17
Суспільство 2020-05-24T12:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні третій день знижується кількість нових випадків COVID-19. Всього хворобу виявили у майже 21 тис укра

В Україні третій день знижується кількість нових випадків COVID-19. Всього хворобу виявили у майже 21 тис українців

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість людей, які захворіли COVID-19 в Україні станом на 20 травня досягла 20 986 осіб. З них 7099 пацієнтів одужали, а 617 випадків виявилися летальними. Але за минулу добу в країні виявили 406 нових випадків хвороби, що менше, ніж напередодні.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.

При цьому за минулу добу 12 осіб померли, а 179 пацієнтів одужали.

Ситуація в регіонах:

Ситуація з коронавірусом. Скріншот МОЗСитуація з коронавірусом. Скріншот МОЗ

Дані з тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму у Моз відсутні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що згідно з оновленими даними Київ готовий до пом'якшення карантину з 23 травня.

Та не всі області поки готові пом'якшувати карантин. Міністерство охорони здоров'я визнало Київ і Полтавську область готовими до 2-го етапу ослаблення карантину, Львівську та Дніпропетровську області - не готовими до цього етапу.

Поки ж в Харківській області COVID-19 виявили у директора обласної клінічної інфекційної лікарні.

Спалах коронавірусу, від якої вже постраждали 8 осіб, зафіксований на Київщині в приватному пансіонаті для людей похилого віку в селі, де масове зараження COVID-19 вже фіксували в гуртожитку.

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