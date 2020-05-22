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22 мая 2020, пятница, 21:40 23
Общество 2020-05-22T21:45:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области в пансионате для престарелых — массовое заражение COVID-19. Заболели 8 человек

В Киевской области в пансионате для престарелых — массовое заражение COVID-19. Заболели 8 человек

Кира Молчанова
Дом престарелых, Киевская область, Вспышка коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Пенсионеры. Фото: pixabay
Пенсионеры. Фото: pixabay

Вспышка коронавируса, от которой уже пострадали 8 человек, зафиксирована на Керенщине в частном пансионате для престарелых в селе Зазьмье, где массовое заражение COVID-19 уже фиксировали в общежитии.

Об этом сообщает пресс служба Офиса омбудсмена Украины.

"По состоянию на 22 мая в учреждении находятся 19 подопечных и 4 по персоналу, подтверждено 8 случаев инфекционного заболевания. Пансионат закрыт для посетителей. В течение 36 суток персонал бессменно работает в условиях изоляции", — отметили в пресслжби.

Администратор заведения уже попросила помощи с заболевшими. В частности, работники нуждаются в четких инструкциях, что нужно делать в такой ситуации. В пансионате есть медицинские маски дезинфекторы, но отсутствуют изоляционные костюмы для персонала.

"По словам директора заведения, с начала вспышки инфекции пансионатом было приобретено быстрые тесты, которые проводились трижды со всеми подопечными и персоналом, дважды брались анализы у 3 человек медицинскими работниками", - говорится в сообщении Офиса омбудсмена.

Там сообщили, что по результатам дистанционного мониторинга ситуации будут направлены письмо Киевской областной государственной администрации.

Как сообщали Українські Новини, Львовская областная государственная администрация (ОГА) продлила ограничения на пассажирские перевозки до 29 мая.

Киевская областная государственная администрация решила пока не начинать дальнейшее смягчение карантина из-за большого количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.

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