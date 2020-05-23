Киев готов к смягчению карантина с 23 мая, — Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что согласно обновленным данным Киев готов к смягчению карантина с 23 мая.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Хорошая новость для киевлян. Недавно ко мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к ослаблению карантина. Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11,7 на 100 000 населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - написал он.

Также, по словам Степанова, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко 22 мая встретился с представителями коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Работники (киевского метрополитена) ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса", - подчеркивает министр.

Отмечается, что киевским метрополитеном разработаны дистанционные разметки, закуплены термометры и защитные щитки для сотрудников, а также станции обеспечены информационными материалами и видеороликами о COVID-19.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция министра здравоохранения состоялась раньше пресс-конференции руководителей Киевской городской государственной администрации, огласивших решение городской комиссии по чрезвычайной ситуации, которая решила начать второй этап смягчения карантина, включая запуск наземного транспорта, с 23 мая.

По данным городской комиссии, показатель инцидентности в Киеве за последние 7 дней – 11,7 на 100 тыс. человек, тогда как Степанов назвал показатель 15.

Как сообщали Українськi Новини, Киев переходит ко 2-му этапу ослабления карантина и с 12:00 субботы запускает наземный общественный транспорт, с 25 мая запустит метро, откроет все рынки и разрешит использование детских и спортивных площадок, а с 1 июня разрешил работу детсадов и школ для учеников 11-х классов, а также работу гостиниц.