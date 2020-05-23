подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
23 мая 2020, суббота, 12:11 127
Общество 2020-05-23T12:11:07+03:00
Українські Новини
Киев готов к смягчению карантина с 23 мая, — Минздрав

Киев готов к смягчению карантина с 23 мая, — Минздрав

Валерия Драгомирова
Киев, Минздрав, Карантин, Максим Степанов
Киев
Киев

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что согласно обновленным данным Киев готов к смягчению карантина с 23 мая.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Хорошая новость для киевлян. Недавно ко мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к ослаблению карантина. Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11,7 на 100 000 населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - написал он.

Также, по словам Степанова, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко 22 мая встретился с представителями коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Работники (киевского метрополитена) ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса", - подчеркивает министр.

Отмечается, что киевским метрополитеном разработаны дистанционные разметки, закуплены термометры и защитные щитки для сотрудников, а также станции обеспечены информационными материалами и видеороликами о COVID-19.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция министра здравоохранения состоялась раньше пресс-конференции руководителей Киевской городской государственной администрации, огласивших решение городской комиссии по чрезвычайной ситуации, которая решила начать второй этап смягчения карантина, включая запуск наземного транспорта, с 23 мая.

По данным городской комиссии, показатель инцидентности в Киеве за последние 7 дней – 11,7 на 100 тыс. человек, тогда как Степанов назвал показатель 15.

Как сообщали Українськi Новини, Киев переходит ко 2-му этапу ослабления карантина и с 12:00 субботы запускает наземный общественный транспорт, с 25 мая запустит метро, откроет все рынки и разрешит использование детских и спортивных площадок, а с 1 июня разрешил работу детсадов и школ для учеников 11-х классов, а также работу гостиниц.

Больше новостей о: Киев Минздрав Карантин Максим Степанов

В Киеве второй день подряд не меняется количество ...
В Украине второй день снижается количество новых с...
В Киеве с 1 июня откроются детсады и школы для 11-...
Министр здравоохранения отклонил всех кандидатов н...
Киев переходит на второй этап ослабления карантина. Начнет работать весь транспорт и метро
В Киеве второй день подряд не меняется количество новых случаев Covid-19
Новости
Почему в Киеве резко улучшились эпидпоказатели и разрешили запустить транспорт 12:35
Киев готов к смягчению карантина с 23 мая, — Минздрав 12:11
В Киеве второй день подряд не меняется количество новых случаев Covid-19 11:42
В Киеве с 1 июня откроются детсады и школы для 11-х классов, — КГГА 11:20
На аукционе СЕТАМ продали якобы арестованного за долги питбуля 11:00
больше новостей
Сертификация автомобилей на ГБО: кто и почему ей сопротивляется 10:37
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Электронный суд заработает в июне, - Холоднюк 10:34
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов 11:14
Полеты в Европу. Авиакомпании рассказали, как будут защищать пассажиров на борту 06:30
больше новостей
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом 20:26
Что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос? 20:33
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко
В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать 12:59
Производители полимерных материалов заявляют о катастрофических последствия для отрасли при введении пошлин 17:18
больше новостей
В Украине второй день снижается количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok