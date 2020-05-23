В Минздраве заявили о неготовности девяти областей ко второму этапу ослабления карантина

Министерство здравоохранения признало Киев и Полтавскую область готовыми ко 2-му этапу ослабления карантина, Львовскую и Днепропетровскую области - не готовыми к данному этапу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава, передают Українські Новини.

Согласно инфографике, опубликованной на сайте министерства, еще 1 область и столица готовы ко 2-му этапу ослабления карантинных ограничений, при этом не соответствующими необходимым показателям для перехода ко 2-му этапу оказались Львовская и Днепропетровская области.

Таким образом, к ослаблению карантина пока не готовы 9 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Причинами для этого служит большое количество заболеваний, недостаточная обеспеченность местами в больницах, а также малое количество проведенных ПЦР-тестов.

Ослабление карантина. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на вечер 22 мая Минздрав признал Николаевскую, Хмельницкую и Днепропетровскую области готовыми ко 2-му этапу ослабления карантина.

При этом не готовыми к ослаблению карантина были 8 областей: Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ривненская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская области, а также Киев.