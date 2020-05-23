В Украине второй день снижается количество новых случаев коронавируса

22 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 432 до 20 580, количество умерших от заболевания - на 17 человек до 605 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 2,3%, количество новых летальных случаев выросло на 88,9%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая", - говорится в сообщении.

За сутки выздоровели 344 человека.



Таким образом, 22 мая показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 432 против 344.



Количество новых случаев заболевания 22 мая составило 2,1% от общего количества заболевших на 21 мая.



Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 964), в Киеве (2 569) и Киевской области (1 375).



В Ривненской области зафиксированы 1 368 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской области - 1 274 случая, во Львовской - 1 285, в Тернопольской - 1 108, в Закарпатской - 1 042, в Харьковской - 892, в Днепропетровской - 865, в Винницкой - 853, в Одесской - 821, в Волынской - 759, в Житомирской - 618, в Кировоградской - 466, в Запорожской - 403 случай.



387 случаев выявлены в Черкасской области, 329 случаев - в Хмельницкой, 280 случаев - в Николаевской, 266 случаев - в Полтавской области, 177 случаев - в Херсонской, 166 случаев - в Сумской, 143 случая - в Донецкой, 127 случаев - в Черниговской и 43 случая - в Луганской области.



Как сообщали Українські Новини, 8 из 24 областей и столица оказались не готовыми ко второму этапу ослабления карантина.



Кроме того, сегодня 73-й день карантина, до его окончания осталось 30 дней.