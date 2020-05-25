Гривня подорожчала. Курс валют НБУ на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 травня, на 1,43% до 26,7556 UAH/USD, в той час, як Мінекономіки не планує переглядати макропрогноз.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22-24 травня, на 18,45 коп. до 26,7699 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,5723 1 долар США 26,7556 1 швейцарський франк 27,5476 10 ієн 2,4881 10 російських рублів 3,7425 1 євро 29,1676

Як повідомляли Українські Новини, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.

У п'ятницю курс гривні на міжбанківському валютному ринку знижується третій день поспіль, і після зниження в четвер на 5 коп. знизився на 16 коп. до 26,88 UAH/USD.

З 15 по 22 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD після семитижневого падіння.