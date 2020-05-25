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25 травня 2020, понеділок, 05:05 5
Фінанси 2020-05-25T05:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня подорожчала. Курс валют НБУ на понеділок

Гривня подорожчала. Курс валют НБУ на понеділок

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют
Курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 травня, на 1,43% до 26,7556 UAH/USD, в той час, як Мінекономіки не планує переглядати макропрогноз.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22-24 травня, на 18,45 коп. до 26,7699 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,5723
1 долар США 26,7556
1 швейцарський франк 27,5476
10 ієн 2,4881
10 російських рублів 3,7425
1 євро 29,1676

Як повідомляли Українські Новини, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.

У п'ятницю курс гривні на міжбанківському валютному ринку знижується третій день поспіль, і після зниження в четвер на 5 коп. знизився на 16 коп. до 26,88 UAH/USD.

З 15 по 22 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD після семитижневого падіння.

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