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21 мая 2020, четверг, 17:26 589
Финансы 2020-05-21T19:00:04+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке падает второй день подряд

Гривна на межбанке падает второй день подряд

Елена Новикова
Курс гривны, Межбанк, курс гривны к доллару, курс на межбанке, Гривна на межбанке
Курс гривны на межбанке
Курс гривны на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 12 коп. в четверг снизился на 5 коп. до 26,72 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,74-26,77 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,79-26,81 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,69-26,74 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,55% с 23,74 UAH/USD до 26,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Ранее Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 22-24 мая, на 21,51 коп. до 26,7827 UAH/USD.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 мая на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD, курс покупки – повысился на 9,66 коп. до 26,5670 UAH/USD.

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