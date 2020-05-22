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22 мая 2020, пятница, 17:22 71
Финансы 2020-05-22T18:45:03+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке дешевеет третий день подряд

Курс гривны на межбанке дешевеет третий день подряд

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс на межбанке
Деньги. pixabay.com
Деньги. pixabay.com

Курс гривны на межбанковском валютном рынке снижается третий день подряд, и после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 16 коп. до 26,88 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,72-26,79 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,74-26,79 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,86-26,90 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,22% с 23,74 UAH/USD до 26,88 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 мая, на 3,54 коп. до 26,7473 UAH/USD.

С 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.

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