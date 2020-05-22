Минэкономики не будет пересматривать макропрогноз

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не видит оснований для пересмотра макропрогноза.

Об этом журналистам сообщил министр экономразвития торговли и сельського хозяйства Игорь Петрашко.

Он подчеркнул, что министерство не может слишком часто менять макропрогноз, поскольку, это показатель утверждаемый дважды в год и его изменение влечет за собой необходимость корректировки государственного бюджета.

"К настоящему времени мы не обновляем макропрогноз. Сейчас мы видим, что наши расчеты имеют право сбыться. Самое важное - объем ВВП и занятость. Если мы ошибемся по инфляции и это будет достигнуто при инфляции 5% или 6%. Мы ищем разные компенсаторные вещи для этого.", - сказал министр.

Он сообщил, что у министерства есть расхождения с НБУ во взглядах на уровень инфляции и по среднесрочным прогнозам по курсу гривны, но министерство пока не видит расхождений по показателям ВВП.

«Мы не можем согласовывать с НБУ (макропрогнозы – ред) это будет не совсем правильно. На конец года будет фактический показатель и мы видим по процессам, что может быть через 7-8 месяцев. И если мы поймем, что этот факт существенно отличается, в первую очередь относительно бюджетных поступлений, тогда будем это обсуждать и думать. В общем плане мы пока движемся по ВВП в нашем фарватере», - сказал Петрашко.

Как сообщали Українськi Новини, в 2020 году уровень бедности в Украине вырастет до 45%.