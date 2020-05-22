После семинедельного падения доллар в обменниках незначительно вырос

С 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 34,38 коп. до 28,8760 UAH/EUR, курс продажи повысился на 41,13 коп. до 29,4596 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 8 по 15 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 14,74 коп. до 26,9089 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,24 коп. до 26,5967 UAH/USD седьмую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 22 мая 26,6221 26,9158 28,8760 29,4596 3,2200 3,8000 По сравнению с 15 мая 0,0254 0,0069 0,3438 0,4113 0,0900 0,1000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.