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22 мая 2020, пятница, 11:50 258
Финансы 2020-05-22T12:15:02+03:00
Українські Новини
После семинедельного падения доллар в обменниках незначительно вырос

После семинедельного падения доллар в обменниках незначительно вырос

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара начал повышаться
Курс доллара начал повышаться

С 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 34,38 коп. до 28,8760 UAH/EUR, курс продажи повысился на 41,13 коп. до 29,4596 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 8 по 15 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 14,74 коп. до 26,9089 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,24 коп. до 26,5967 UAH/USD седьмую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 22 мая

26,6221

26,9158

28,8760

29,4596

3,2200

3,8000

По сравнению с 15 мая

0,0254

0,0069

0,3438

0,4113

0,0900

0,1000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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