П'ятничні тарифи на таксі продовжують лізти вгору

У п'ятницю ввечері після дощу Київ знову скували затори, а вартість проїзду на таксі знову зросла.

Про це свідчать дані служб таксі, які працюють у Києві.

Так, ціна на проїзд від Палацу Спорту до Лівобережної обійдеться в 238 гривень.

Проїзд від станції метро Академмістечко, до метро Деміївська в 139 гривень.

З Оболонського проспекту до метро Палац Спорту можна проїхати не менше, ніж за 253 гривні.

Від бульвару Академіка Вернадського до вулиці Оноре Де Бальзака – за 176 гривень.

Скріншот служби Über

Скріншот служби Uklon

Скріншот служби Über

Скріншот служби Uklon

Як повідомляли Українські Новини, з 23 травня в Києві у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт. А з 25 травня – метрополітен.

Поки ж 22 травня в одному з районів Києва вишикувалася 200 метрова черга на тролейбус.

Моз розробив тимчасові рекомендації протиепідемічних заходів при ослабленні карантину. Вони стосуються проведення ЗНО, роботи готелів, перевезення пасажирів автомобільним транспортом і в деяких закладах фізичної культури і спорту.

Це не перший день, коли через брак транспорту і великого попиту на поїздки ціни на таксі стрімко зростають.