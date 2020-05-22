В пятницу вечером Киев сковали пробки

В пятницу вечером после смягчения карантина в Киев снова образовались километровые пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты.

Так, самые большие пробки, парализовавшие движение столицы, образовались на проспекте Степана Бандеры, на Набережно-Крещатицкой, стоит улица Вадима Гетьмана.

Авария парализовала движение на Окружной дороге в районе Иподрома.

Мост метро и Северный стоит в сторону центра.

Кроме того, пробки наблюдаются почти на всех улицах в Подольском районе.

Пробки на Подоле. Карта: google.com/maps

Пробки в центре Киева Карта: google.com/maps

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая.

После чего в СМИ появилась информация, что в Киеве метрополитен могут не открыть с 25 мая в рамках ослабления карантина в столице, несмотря на заявление столичных властей. Метро могут не открыть в связи с плохой статистикой случаев заболеваемости COVID-19.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет Министров разрешить городу возобновить работу наземного общественного транспорта с 23 мая, а метро с 25 мая, как и планировала киевская власть.