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22 мая 2020, пятница, 11:08 3227
Общество 2020-05-22T11:09:34+03:00
Українські Новини
В Киеве выстроилась 200-метровая очередь на троллейбус

В Киеве выстроилась 200-метровая очередь на троллейбус

Елизавета Кесельман
Киев, КГГА, Кличко, Общественный транспорт, Пробки в Киеве, Открытие метро

С сегодняшнего дня в Киеве полноценно возобновляют работу общественного транспорта. Тем временем, в одном из районов Киева выстроилась 200 метровая очередь на троллейбус. Об этом на своем Facebook передает журналист телеканала ICTV Сергей Костеж.

"Люди полтора часа стоят в 200-метровой очереди на троллейбус. Причем стоят не только троещинцы, но и жители Дарницы, который с пяти утра ехали сюда, чтобы отсюда ехать (!!!) ехать на Петровку", – говорится в сообщении.

 

Помимо этого, в своем следующем посте журналист отметил перекрытие для ремонта моста Патона, написав, что это является крайне не разумным со стороны властей – перекрыть мост на ремонт в "разгар коллапса".

 

Как сообщали Українські Новини, на киевских дорогах образовались пробки, которые не ослабевают даже к обеду.

Кроме того, после первого этапа ослабления карантина в столице, Киевская городская государственная администрация намерена открыть спортзалы, промышленные рынки, магазины площадью до 1 тыс. кв. м и возобновить работу наземного общественного транспорта с 22 мая.

 

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Пробки на мосту Патона.Фото: facebook.com/sergii.kostezh
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