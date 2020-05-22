В Киеве выстроилась 200-метровая очередь на троллейбус

С сегодняшнего дня в Киеве полноценно возобновляют работу общественного транспорта. Тем временем, в одном из районов Киева выстроилась 200 метровая очередь на троллейбус. Об этом на своем Facebook передает журналист телеканала ICTV Сергей Костеж.

"Люди полтора часа стоят в 200-метровой очереди на троллейбус. Причем стоят не только троещинцы, но и жители Дарницы, который с пяти утра ехали сюда, чтобы отсюда ехать (!!!) ехать на Петровку", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в своем следующем посте журналист отметил перекрытие для ремонта моста Патона, написав, что это является крайне не разумным со стороны властей – перекрыть мост на ремонт в "разгар коллапса".

Как сообщали Українські Новини, на киевских дорогах образовались пробки, которые не ослабевают даже к обеду.

Кроме того, после первого этапа ослабления карантина в столице, Киевская городская государственная администрация намерена открыть спортзалы, промышленные рынки, магазины площадью до 1 тыс. кв. м и возобновить работу наземного общественного транспорта с 22 мая.