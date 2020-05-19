Неделя ослабления карантина в Киеве. Цены на такси в отдельные районы все еще высокие

Об этом свидетельствуют данные служб такси, работающих в Киеве.

Так, цена на проезд от Палаца Спорта до Левобережной обойдется в 278 гривен.

От Голосеевской улицы до станции метро Житомирская поездка обойдется в 294 гривны.

С Печерска до Оболони такси предлагают довезти за 329 гривен.

Площа Льва Толстого - Русановская набережная

Оболонь-Печерск

Святошин-Палац Спорта

Житомирская-Голосеевская

Левобережная-Палац Спорта

Палац Спорта-Заболотного

Площадь Льва Толстого-Позняки





Как сообщали Українські Новини, с 19 мая в Киеве организованы дополнительные автобусные маршруты.



Кроме того, премьер-министр Шмыгаль заявил, что общественный транспорт запустят с 22 мая, а детсады и метро откроются с 25 мая.



Тем временем "Киевский метрополитен" готов возобновить работу 25 мая: что делать с проездными за март и апрель