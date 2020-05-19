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19 мая 2020, вторник, 09:05 1100
Общество 2020-05-19T11:00:03+03:00
Українські Новини
Неделя ослабления карантина в Киеве. Цены на такси в отдельные районы все еще высокие

Неделя ослабления карантина в Киеве. Цены на такси в отдельные районы все еще высокие

Валерия Драгомирова
Киев, цены на такси, ослабление карантина

Неделя ослабления карантина в Киеве прошла с километровыми пробками на дорогах, очередями на автобусных остановках и повышенными ценами на такси. На утро вторника, 19 мая, цены в некоторые районы столицы остаются высокими. 

Об этом свидетельствуют данные служб такси, работающих в Киеве.

Так, цена на проезд от Палаца Спорта до Левобережной обойдется в 278 гривен.

От Голосеевской улицы до станции метро Житомирская поездка обойдется в 294 гривны.

С Печерска до Оболони такси предлагают довезти за 329 гривен.

Площа Льва Толстого - Русановская набережнаяПлоща Льва Толстого - Русановская набережная

Оболонь-ПечерскОболонь-Печерск

Святошин-Палац СпортаСвятошин-Палац Спорта

Житомирская-ГолосеевскаяЖитомирская-Голосеевская

 

Левобережная-Палац СпортаЛевобережная-Палац Спорта

Палац Спорта-ЗаболотногоПалац Спорта-Заболотного

Площадь Льва Толстого-ПознякиПлощадь Льва Толстого-Позняки



Как сообщали Українські Новини, с 19 мая в Киеве организованы дополнительные автобусные маршруты

Кроме того, премьер-министр Шмыгаль заявил, что общественный транспорт запустят с 22 мая, а детсады и метро откроются с 25 мая. 

Тем временем "Киевский метрополитен" готов возобновить работу 25 мая: что делать с проездными за март и апрель

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