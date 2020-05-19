Неделя ослабления карантина в Киеве. Цены на такси в отдельные районы все еще высокие

Неделя ослабления карантина в Киеве прошла с километровыми пробками на дорогах, очередями на автобусных остановках и повышенными ценами на такси. На утро вторника, 19 мая, цены в некоторые районы столицы остаются высокими. Об этом свидетельствуют данные служб такси, работающих в Киеве. Так, цена на проезд от Палаца Спорта до Левобережной обойдется в 278 гривен. От Голосеевской улицы до станции метро Житомирская поездка обойдется в 294 гривны. С Печерска до Оболони такси предлагают довезти за 329 гривен. Площа Льва Толстого - Русановская набережная Оболонь-Печерск Святошин-Палац Спорта Житомирская-Голосеевская Левобережная-Палац Спорта Палац Спорта-Заболотного Площадь Льва Толстого-Позняки Как сообщали Українські Новини, с 19 мая в Киеве организованы дополнительные автобусные маршруты. Кроме того, премьер-министр Шмыгаль заявил, что общественный транспорт запустят с 22 мая, а детсады и метро откроются с 25 мая. Тем временем "Киевский метрополитен" готов возобновить работу 25 мая: что делать с проездными за март и апрель