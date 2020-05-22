Наличие антисептиков и дистанция. Как должны работать гостиницы, фитнес-клубы и транспорт в карантин

После того, как Кабмин продлил карантин до 22 июня, Минздрав разработал временные рекомендации противоэпидемических мер при ослаблении карантина. Они касаются проведения ВНО, работы гостиниц, перевозки пассажиров автомобильным транспортом и в некоторых заведениях физической культуры и спорт, передают Українські Новини. Рекомендации во время проведения ВНО Нужно проинформировать всех участников тестирования о признаках респираторных заболеваний, которые могут быть основанием для недопущения к тестированию. Также предоставить возможность в дополнительном тестировании лиц, которых не допустили к текущему тестированию по состоянию здоровья. Определить маршруты участников с наименьшим контактом между ними, составить график, по которому будут пускать участников ВНО в здание. Между участниками во время тестирования должна быть дистанция не менее 1,5 метра. Все лица, привлеченные к работе на ВНО, должны пройти термометрию. У кого обнаружили температур тела более 37,2 ° С или признаки респираторных заболеваний, не допустить к исполнению обязанностей. Участники ВНО должны пройти термометрию и быть одеты в защитные маски так, чтобы были покрыты рот и нос. Сопровождать в здании участников тестирования можно только людей с инвалидностью. На входе в здание и аудиторий нужно разместить места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70 для этилового. У местах дезинфекции нужно установить яркий указатель. В санитарных комнатах должно быть жидкое мыло, антисептики и исключительно бумажные полотенца в санузлах. За час до начала и после тестирования, аудитории нужно проветрить не менее 30 мин, а входные двери должны постоянно быть открыты. В местах тестирования должен быть медработник. На выходе из здания нужно разместить 2 контейнера для использованных масок и перчаток с четкими яркими отметками: "Использованные маски" и "Использованные перчатки". Работа гостиниц во время карантина Перед началом работы проводить температурный скрининг всем работникам. Если у них обнаружили температуру тела более 37,2 ° C или признаки респираторных заболеваний, их нельзя допускать к работе. На входе в отель и в коридорах (вестибюлях) необходимо: Разместить информационные материалы по профилактике коронавирусной болезни COVID-19. Установить места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта. Также нужно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук. Если у клиента, проживающего в гостинице, обнаружили симптомы респираторного заболевания, повышение температуры, его нужно изолировать в номере до прибытия кареты скорой медицинской помощи, которую вызывает персонал отеля. Одновременно находиться в вестибюле может 1 человек на 10 кв. м площади. Допуск посетителей и пребывания в гостинице только в респираторе или защитной маске (в том числе самодельной), так, чтобы были покрыты нос и рот. Нужно недопускать очереди в местах возможного скопления посетителей и нанести маркировки по соблюдению дистанции не менее 1,5 метра. Обеспечить возможность предварительной онлайн-регистрации. На рецепции устанавливается защитный экран между персоналом и посетителями. В отелях запрещается работать конференц-залам, фитнес и спа-центрам. Питание можно доставлять в номер по предварительному заказу или в ресторанах отелей только на открытых (летних) площадках при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет). Работа автоперевозчиков Работники, у которых выявили температуру более 37,2 ° C или признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению обязанностей. Водитель, кондукторы и другие члены экипажа в течение всего рейса в транспортном средстве должны находиться в респираторах или медицинских масках, в том числе изготовленных самостоятельно. Запрещается перевозить пассажиров, которые не используют респиратор или защитную маску (изготовленную самостоятельно). Перевозка пассажиров осуществляется в пределах количества мест для сидения. Во время межобластной пассажирской перевозки в области, в которой не действуют ослабление противоэпидемических мер, такая перевозка разрешается в пределах 50 процентов от количества мест для сидения. Обязательно информировать пассажиров о мерах профилактики COVID-19 и делать влажную уборку перед каждым рейсом. По возможности, у входной двери транспортного средства целесообразно разместить спиртосодержащие антисептики с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта. Работа залов ожидания рейса не разрешается. Находиться в помещении автостанции можно только в респираторе или в защитной маске (в том числе самодельной). Работа спортивных (тренажерных) залов, фитнес-клубов и спортивных площадок для тренировок Проводить температурный скрининг всем работникам и посетителям заведений и не допускать к работе в случае температуры тела свыше 37,2 ° C или признаков респираторных заболеваний. Одновременно находиться в заведении может один человек на 10 квадратных метров площади зала для индивидуальных занятий и один человек на 5 квадратных метров площади зала для групповых \/ командных занятий (не более 10 человек в группе). Проведение групповых \/ командных занятий проводится исключительно по предварительной записи. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками. В зонах проведения занятий размещаются дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также контейнеры для их утилизации. Меры индивидуальной профилактики и противоэпидемические меры, внедренные в заведении, целесообразно периодически транслировать на экранах \/ объявлять в местах проведения занятий. На период карантина запрещается: Использовать многоразовые (тканевые) полотенца. Размещать в доступе клиентов рекламные брошюры, журналы и другие полиграфические материалы. Работать бассейнам, спа-зон и предоставлять услуги массажа. Работать фитнес-барам. Функционировать детским комнатам. Одновременно использовать многофункциональные тренажеры несколькими посетителями. Проводить групповые занятия для более 10 человек и другие групповые занятия, предусматривающие непосредственный физический контакт. Проводить групповые занятия для детей в возрасте до 14 лет. Выдавать многократные полотенца клиентам. Нужно ограничить одновременное использование раздевалок и душевых кабин на уровне не более 50%, не открывая для использования клиентами каждую вторую шкаф для раздевания \/ душевую кабину, и нанести соответствующие отметки. Количество клиентов, одновременно находящихся в учреждении, должна учитывать и не допускать возможное скопление в зонах раздевалок, санитарных и административных зонах. Тренажеры для кардио-занятий, предусматривающих длительный цикл использования одним клиентом должны быть размещены с интервалом не менее 2,5 метра друг от друга. Работники учреждений должны быть одеты в медицинскую маску или респиратор (без клапана) и одноразовые перчатки. Как сообщали Українські Новини, в Кабмине сообщили, какие заведения будут работать с 22 мая. "Укрзализныця" готовится к запуску пассажирских перевозок с 1 июня.