Наличие антисептиков и дистанция. Как должны работать гостиницы, фитнес-клубы и транспорт в карантин

Рекомендации для гостиниц, фитнес-клубов и транспорта во время карантина

Рекомендации для гостиниц, фитнес-клубов и транспорта во время карантина

После того, как Кабмин продлил карантин до 22 июня, Минздрав разработал временные рекомендации противоэпидемических мер при ослаблении карантина. Они касаются проведения ВНО, работы гостиниц, перевозки пассажиров автомобильным транспортом и в некоторых заведениях физической культуры и спорт, передают Українські Новини.

Рекомендации во время проведения ВНО

Нужно проинформировать всех участников тестирования о признаках респираторных заболеваний, которые могут быть основанием для недопущения к тестированию. Также предоставить возможность в дополнительном тестировании лиц, которых не допустили к текущему тестированию по состоянию здоровья.

Определить маршруты участников с наименьшим контактом между ними, составить график, по которому будут пускать участников ВНО в здание. Между участниками во время тестирования должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

Все лица, привлеченные к работе на ВНО, должны пройти термометрию. У кого обнаружили температур тела более 37,2 ° С или признаки респираторных заболеваний, не допустить к исполнению обязанностей.

Участники ВНО должны пройти термометрию и быть одеты в защитные маски так, чтобы были покрыты рот и нос.

Сопровождать в здании участников тестирования можно только людей с инвалидностью.

На входе в здание и аудиторий нужно разместить места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70 для этилового. У местах дезинфекции нужно установить яркий указатель.

В санитарных комнатах должно быть жидкое мыло, антисептики и исключительно бумажные полотенца в санузлах.

За час до начала и после тестирования, аудитории нужно проветрить не менее 30 мин, а входные двери должны постоянно быть открыты.

В местах тестирования должен быть медработник.

На выходе из здания нужно разместить 2 контейнера для использованных масок и перчаток с четкими яркими отметками: "Использованные маски" и "Использованные перчатки".

Работа гостиниц во время карантина

Перед началом работы проводить температурный скрининг всем работникам. Если у них обнаружили температуру тела более 37,2 ° C или признаки респираторных заболеваний, их нельзя допускать к работе.

На входе в отель и в коридорах (вестибюлях) необходимо:

Разместить информационные материалы по профилактике коронавирусной болезни COVID-19.

Установить места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта. Также нужно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук.

Если у клиента, проживающего в гостинице, обнаружили симптомы респираторного заболевания, повышение температуры, его нужно изолировать в номере до прибытия кареты скорой медицинской помощи, которую вызывает персонал отеля.

Одновременно находиться в вестибюле может 1 человек на 10 кв. м площади. Допуск посетителей и пребывания в гостинице только в респираторе или защитной маске (в том числе самодельной), так, чтобы были покрыты нос и рот.

Нужно недопускать очереди в местах возможного скопления посетителей и нанести маркировки по соблюдению дистанции не менее 1,5 метра.

Обеспечить возможность предварительной онлайн-регистрации.

На рецепции устанавливается защитный экран между персоналом и посетителями.

В отелях запрещается работать конференц-залам, фитнес и спа-центрам.

Питание можно доставлять в номер по предварительному заказу или в ресторанах отелей только на открытых (летних) площадках при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Работа автоперевозчиков

Работники, у которых выявили температуру более 37,2 ° C или признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению обязанностей.

Водитель, кондукторы и другие члены экипажа в течение всего рейса в транспортном средстве должны находиться в респираторах или медицинских масках, в том числе изготовленных самостоятельно.

Запрещается перевозить пассажиров, которые не используют респиратор или защитную маску (изготовленную самостоятельно).

Перевозка пассажиров осуществляется в пределах количества мест для сидения.

Во время межобластной пассажирской перевозки в области, в которой не действуют ослабление противоэпидемических мер, такая перевозка разрешается в пределах 50 процентов от количества мест для сидения.

Обязательно информировать пассажиров о мерах профилактики COVID-19 и делать влажную уборку перед каждым рейсом. По возможности, у входной двери транспортного средства целесообразно разместить спиртосодержащие антисептики с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта.

Работа залов ожидания рейса не разрешается.

Находиться в помещении автостанции можно только в респираторе или в защитной маске (в том числе самодельной).

Работа спортивных (тренажерных) залов, фитнес-клубов и спортивных площадок для тренировок

Проводить температурный скрининг всем работникам и посетителям заведений и не допускать к работе в случае температуры тела свыше 37,2 ° C или признаков респираторных заболеваний.

Одновременно находиться в заведении может один человек на 10 квадратных метров площади зала для индивидуальных занятий и один человек на 5 квадратных метров площади зала для групповых / командных занятий (не более 10 человек в группе).

Проведение групповых / командных занятий проводится исключительно по предварительной записи.

На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.

В зонах проведения занятий размещаются дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также контейнеры для их утилизации. Меры индивидуальной профилактики и противоэпидемические меры, внедренные в заведении, целесообразно периодически транслировать на экранах / объявлять в местах проведения занятий.

На период карантина запрещается:

Использовать многоразовые (тканевые) полотенца.

Размещать в доступе клиентов рекламные брошюры, журналы и другие полиграфические материалы.

Работать бассейнам, спа-зон и предоставлять услуги массажа.

Работать фитнес-барам.

Функционировать детским комнатам.

Одновременно использовать многофункциональные тренажеры несколькими посетителями.

Проводить групповые занятия для более 10 человек и другие групповые занятия, предусматривающие непосредственный физический контакт.

Проводить групповые занятия для детей в возрасте до 14 лет.

Выдавать многократные полотенца клиентам.

Нужно ограничить одновременное использование раздевалок и душевых кабин на уровне не более 50%, не открывая для использования клиентами каждую вторую шкаф для раздевания / душевую кабину, и нанести соответствующие отметки.

Количество клиентов, одновременно находящихся в учреждении, должна учитывать и не допускать возможное скопление в зонах раздевалок, санитарных и административных зонах.

Тренажеры для кардио-занятий, предусматривающих длительный цикл использования одним клиентом должны быть размещены с интервалом не менее 2,5 метра друг от друга.

Работники учреждений должны быть одеты в медицинскую маску или респиратор (без клапана) и одноразовые перчатки.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине сообщили, какие заведения будут работать с 22 мая. "Укрзализныця" готовится к запуску пассажирских перевозок с 1 июня.