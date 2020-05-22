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22 травня 2020, пʼятниця, 17:24 9
Суспільство 2020-05-22T18:15:02+03:00
Українські Новини
Торгові центри в Києві можуть відкритися в найближчу середу – 27 травня

Торгові центри в Києві можуть відкритися в найближчу середу – 27 травня

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Київ, Торгівельні площі, Закінчення карантину
Покупки. Фото: pixabay
Покупки. Фото: pixabay

Після того, як мер Києва Віталій Кличко попросив Кабінет Міністрів дозволити місту відновити роботу метро з 25 травня, Українська рада торгових центрів (УСТЦ) заявила, що влада столиці планує дозволити відкрити торгові центри 27 травня.

Про це йдеться в повідомленні ради, передають Українські Новини.

"Торгові центри в Києві відкриються імовірно вже в найближчу середу. Про таке рішення київської влади повідомив Віталій Кличко, під час зустрічі з представниками Української ради торгових центрів 22 травня", - сказано в ньому.

УСТЦ зазначає, що практично всі торгові центри столиці оснащені автоматичними системами підрахунку відвідувачів, які дозволяють з легкістю контролювати перебування необхідної за нормами кількості людей в торговому центрі.

Для торгових центрів цілком здійсненна норма в 10 кв. м загальної площі на 1 людини.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) не має наміру відкривати торгово-розважальні центри до запуску роботи метрополітену.

Київська область не починає подальше пом'якшення карантину.

Також з 22 травня відновить роботу міський і приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

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