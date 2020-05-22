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22 мая 2020, пятница, 09:00 179
Общество 2020-05-22T09:03:24+03:00
Українські Новини
Возобновит работу городской транспорт и откроют гостиницы. Какие ослабления карантина начнутся с 22 мая

Возобновит работу городской транспорт и откроют гостиницы. Какие ослабления карантина начнутся с 22 мая

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, Возобновление работы транспорта
Карантин. Фото: Нацгвардия
Карантин. Фото: Нацгвардия

Сегодня начался 72-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 июня.

На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

До этой даты остался 31 день.

Ранее Кабмин снял ряд карантинных ограничений с предложениями министерств с 11 мая.

Таким образом, с 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открываются парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

20 мая Кабинет Министров на своем заседании рассмотрел вопрос относительно дальнейшего смягчения карантина в Украине.

С 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

Также правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это позволит эпидемическая ситуация.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки.

Также межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня. 

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