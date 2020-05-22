подписаться на рассылку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кличко просит Кабмин разрешить Киеву запустить наземный транспорт с 23 мая, метро - с 25 мая
22 мая 2020, пятница, 12:20 119
Политика 2020-05-22T12:34:36+03:00
Українські Новини
Кличко просит Кабмин разрешить Киеву запустить наземный транспорт с 23 мая, метро - с 25 мая

Кличко просит Кабмин разрешить Киеву запустить наземный транспорт с 23 мая, метро - с 25 мая

Анна Рудык
Виталий Кличко, Карантин, карантин в Украине, Возобновление работы метро, Возобновление работы транспорта
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

В то время, как в Киеве начало падать количество новых случаев коронавируса, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет Министров разрешить городу возобновить работу наземного общественного транспорта с 23 мая, а метро с 25 мая, как и планировала киевская власть.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что с 23 мая Киев хотел начать ослабление карантина, однако Минздрав заявил, что столица не отвечает критерием ослабления карантина.

Кличко отметил, что по данным Минздрава, Киев не отвечает одному критерию из трех.

"Я обращаюсь к правительству разрешить второй этап ослабления карантина и возобновить работу наземного транспорта и магазинов, площадью 1 тыс кв м. с 23 мая",- сказал он.

По его словам, метро Киев планирует открыть как и ранее с 25 мая, потому что будет транспортный коллапс.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская область пока не начинает дальнейшее смягчение карантина.

Также с 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

Больше новостей о: Виталий Кличко Карантин карантин в Украине Возобновление работы метро Возобновление работы транспорта

На Владимирскую горку с "Голгофой" и фонтаном Клич...
В Киеве количество новых случаев коронавируса нача...
Как будут работать гостиницы в период карантина. М...
В Киеве метро могут не открыть 25 мая, - СМИ...
Киев и еще 11 областей не соотвествуют показателям для смягчения карантина и запуска транспорта, — МОЗ
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски
Новости
В Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать 12:23 Инфографика
Кличко просит Кабмин разрешить Киеву запустить наземный транспорт с 23 мая, метро - с 25 мая 12:20
США намерены выйти из Соглашения об открытом небе из-за нарушений со стороны России 12:07
Прогнозируем падение украинской экономики на 6-8% в 2020 году, - Макар Пасенюк, ICU 11:57
После семинедельного падения доллар в обменниках незначительно вырос 11:50
больше новостей
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов 11:14
Украинцев предупредили о трехдневных заморозках 09:58 Карта
Зеленский. Пресс-конференция
Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции 13:35 Фото
больше новостей
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом 20:26
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
21.05.20 11:00 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу" 16:32
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua
Минюст отобрал у хозяина собаку за долги и продает с аукциона 16:38
больше новостей
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok