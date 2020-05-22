Кличко просит Кабмин разрешить Киеву запустить наземный транспорт с 23 мая, метро - с 25 мая

В то время, как в Киеве начало падать количество новых случаев коронавируса, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет Министров разрешить городу возобновить работу наземного общественного транспорта с 23 мая, а метро с 25 мая, как и планировала киевская власть.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что с 23 мая Киев хотел начать ослабление карантина, однако Минздрав заявил, что столица не отвечает критерием ослабления карантина.

Кличко отметил, что по данным Минздрава, Киев не отвечает одному критерию из трех.

"Я обращаюсь к правительству разрешить второй этап ослабления карантина и возобновить работу наземного транспорта и магазинов, площадью 1 тыс кв м. с 23 мая",- сказал он.

По его словам, метро Киев планирует открыть как и ранее с 25 мая, потому что будет транспортный коллапс.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская область пока не начинает дальнейшее смягчение карантина.

Также с 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).