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20 мая 2020, среда, 12:12 170
Бизнес 2020-05-20T12:45:02+03:00
Українські Новини
Торговые центры в Киеве могут работать и без запуска метрополитена, — эксперты

Торговые центры в Киеве могут работать и без запуска метрополитена, — эксперты

Елена Новикова
Метро, ТРЦ Киева, ТРЦ, Открытие метро, УСТЦ, Украинский совет торговых центров
Торговый центр. Фото: pixabay
Торговый центр. Фото: pixabay

В то время, как Киев не намерен открывать ТРЦ до запуска метро, Украинский совет торговых центров (УСТЦ) заявляет, что торговые центры в Киеве могут работать и без запуска метрополитена.

Об этом говорится в сообщении организации, передают Українськi Новини.

"Метро в Киеве является важным элементом инфраструктуры, но торговые центры Киева могут полноценно функционировать и без открытия метро, точно так же, как и в других крупных городах - Львове, Запорожье, Одессе и десятках других городов", - сказано в нем.

Отмечается, что 60% столичных торговых центров не имеют метро в пешеходной доступности и их функционирование никак не зависит от работы метрополитена.

80% киевских ТЦ не находятся в центральной части города, следовательно начало их работы не может как-то повлиять на транспортные проблемы, характерные для Киева в часы пик именно в центре города.

В то же время из-за запрета работы ТЦ в Киеве более 100 тыс. человек не могут выйти на работу.

"Поэтому мы призываем как можно быстрее снять ограничения с работы торговых центров при условии соблюдения последними рекомендаций Министерства здравоохранения и УСТЦ. Консультационная группа УСТЦ готова к сотрудничеству с КГГА по любым вопросам, связанным с функционированием киевских ТЦ", - цитируются в сообщении слова председателя УСТЦ Максима Гаврюшина.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен разрешить работу метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Также в МОЗ сообщили, что киевскую подземку смогут открыть только после того, как сделают оценку эпидситуации.

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