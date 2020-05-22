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22 мая 2020, пятница, 09:20 198
Общество 2020-05-22T09:29:51+03:00
Українські Новини
Киевская область пока не начинает дальнейшее смягчение карантина

Киевская область пока не начинает дальнейшее смягчение карантина

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Киеве, карантин в Украине
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Киевская областная государственная администрация решила пока не начинать дальнейшее смягчение карантина, которое сегодня должно начаться в Украине, из-за большого количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.

Об этом говорится в сообщении Киевской ОГА.

"Из-за того, что одно из необходимых условий (а именно – инцидентстность) превышает установленный показатель, региональная комиссия с технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не имеет права принять решение относительно ослаблений противоэпидемиологических мер", - говорится в сообщении.

На сегодня в Киевской области инцидентстность составляет 13,9 человек на 100 тыс. населения при необходимых максимум 12.

Остальные требования для смягчения карантина область удовлетворяет.

Загруженность коек в больницах, определенных под лечение коронавируса – 8,9% при необходимых максимум 50%, среднее количество ПЦР – тестов за 7 дней – 19,2 на 100 тыс. населения при необходимых минимум 12.

КОГА подчеркивает, что мониторит ситуацию ежедневно и в случае улучшения ситуации решение об ослаблении карантина будет принято незамедлительно.

Как сообщали Українські Новини, с 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

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