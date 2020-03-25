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25 марта 2020, среда, 13:57 2288
Судебная власть 2020-03-25T14:22:58+02:00
Українські Новини
Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека

Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека

Ярина Вацяк
Виктор Шокин, Убийство Гонгадзе, Убийство Шеремета
Виктор Шокин. Скриншот Gordon.ua
Виктор Шокин. Скриншот Gordon.ua

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета, дело об убийстве которого засекретили, является один и тот же человек.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передают Українськi Новини.

"Заказчик убийства Гонгадзе и заказчик убийства Шеремета - один человек. Я об этом сообщил на допросе в МВД", - сказал он.

При этом Шокин не считает экс-президента Леонида Кучму причастным к убийству Гонгадзе.

"Сказать, кто был заказчиком и организатором... у меня есть свое мнение по этому вопросу. Я согласен, что это был не Кучма. Но кто конкретно, у меня есть свои предположения, как и по делу Шеремета, свои личные. Но, учитывая, что идет следствие, я не хочу на него влиять своими словами, направлять в чем-то, пусть работают следователи", - отметил Шокин.

Он подчеркнул, что заказчиком убийств является украинец.

Шокин добавил, что если он вернется на должность генпрокурора, то доведет его до конца.

"Я не сомневаюсь, что убийства будут раскрыты", - резюмировал Шокин.

Как сообщали Українськi Новини, в 2010 году Генеральная прокуратура назвала заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

После чего дело в связи с его смертью предполагаемого заказчика убийства Гонгадзе было закрыто .

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