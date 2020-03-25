Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета, дело об убийстве которого засекретили, является один и тот же человек.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передают Українськi Новини.

"Заказчик убийства Гонгадзе и заказчик убийства Шеремета - один человек. Я об этом сообщил на допросе в МВД", - сказал он.

При этом Шокин не считает экс-президента Леонида Кучму причастным к убийству Гонгадзе.

"Сказать, кто был заказчиком и организатором... у меня есть свое мнение по этому вопросу. Я согласен, что это был не Кучма. Но кто конкретно, у меня есть свои предположения, как и по делу Шеремета, свои личные. Но, учитывая, что идет следствие, я не хочу на него влиять своими словами, направлять в чем-то, пусть работают следователи", - отметил Шокин.

Он подчеркнул, что заказчиком убийств является украинец.

Шокин добавил, что если он вернется на должность генпрокурора, то доведет его до конца.

"Я не сомневаюсь, что убийства будут раскрыты", - резюмировал Шокин.

Как сообщали Українськi Новини, в 2010 году Генеральная прокуратура назвала заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

После чего дело в связи с его смертью предполагаемого заказчика убийства Гонгадзе было закрыто .