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01 апреля 2020, среда, 18:01 811
Силовые структуры 2020-04-01T19:15:02+03:00
Українські Новини
Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шеремета, будет под стражей минимум до 30 мая

Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шеремета, будет под стражей минимум до 30 мая

Кира Молчанова
Судьи, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко, суд над Кузьменко
Юлия Кузьменко. Фото: Facebook
Юлия Кузьменко. Фото: Facebook

После того, как дело об убийстве журналиста Павла Шеремета засекретили, Печерский районный суд Киева продлил арест одной из подозреваемых — Юлии Кузьменко без права внесения залога до 30 мая.

Такое решение суд принял в среду, передают Українські Новини.

Кузьменко была доставлена в суд и присутствовала на заседании.

Судья разрешил ей находится рядом со своим адвокатом.

На заседании все присутствовали в масках.

Как сообщали Українськi Новини, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета является один и тот же человек.

В 2010 году Генеральная прокуратура назвала заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

После чего дело в связи со смертью предполагаемого заказчика убийства Гонгадзе было закрыто .

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко и отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, который позднее сменил на ночной.

Меры пресечения Антоненко и Дугарь были продлены до 4 апреля, Кузьменко - до 3 апреля.

Кроме того, суд продлил сроки досудебного расследования по делу Шеремета до 12 апреля.

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