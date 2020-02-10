Связь сотрудников СБУ с подозреваемыми по делу Шеремета доказана, – Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что более 10 сотрудников Службы безопасности Украины проверяются на наличие связей с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Как отметил Геращенко, связи подозреваемых со спецслужбой "уже доказаны".

"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение, которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше 10 сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", – уточнил замминистра.

В то же время в СБУ официально не подтвердили, но и не опровергнули эти заявления. "Дело ведет МВД, поэтому они должны это комментировать", - сказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

Напомним, в январе бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов обнародовал "прослушку" фигурантов дела. Источник получения аудиозаписей он не назвал. На одной из записей свидетель по делу Шеремета Владислав Грищенко (по кличке "Буча") обсуждал уголовное производство с сотрудником департамента контрразведки СБУ Андреем Омельченко.

Кроме того, Портнов обнародовал разговор подозреваемой Юлии Кузьменко с бывшим пресс-секретарем батальона "Днепр-1" Василисой Мазурчук, которая названа женой сотрудника СБУ. На аудиозаписи зафиксировано как женщины обсуждали ликвидацию одного из управлений департамента контрразведки СБУ.