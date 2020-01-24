Суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест на ночной

Печерский районный суд сменил круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь на ночной.

Такое решение принял суд в пятницу, передают Українськi Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство защиты и сменил ее круглосуточный домашний арест на ночной с 20:00 до 7:00.

Дугарь была доставлена в суд и присутствует на заседании рядом со своими адвокатами.

Защита Дугарь просила суд заменить ее круглосуточный домашний арест на личное обязательство.

Дугарь сообщила, что, в таком случае, она сможет продолжить военную службу и учебу - она на 4 курсе Львовского государственного университета физической культуры.

Она также заявила, что не успела закрыть сессию, ей осталось сдать 3 экзамена и 1 зачет.

Адвокат Дугарь Виталий Коломиец говорил о несуществующих методиках проведенной следователями экспертизы, согласно которой Дугарь фотографировала в районе проживания Шеремета камеры видеонаблюдения.

Он сообщил, что сторона защиты привлекла экспертов, которые проанализировали результаты данной экспертизы.

Согласно рецензии, экспертиза следователей является необъективной, неполной, проведенной с нарушениями законодательства и не может быть доказательством в суде.

В частности, Коломиец зачитал вывод экспертизы, где значится, что отдельные признаки невербального поведения частично совпадают, а отдельные признаки - не совпадают совсем.

Кроме того, эксперты стороны защиты также заявляют, что невозможно установить личность исключительно путем визуального сравнения внешности девушки, которая якобы фотографировала камеры видеонаблюдения, с подозреваемой Дугарь.

Судья Роман Новак принял решение присоединить рецензию эксперта к материалам дела.

Перечисляя риски освобождения Дугарь из-под домашнего ареста, прокурор заявил, что подозреваемая может покинуть страну.

Он сообщил, что Дугарь скрывает своего мужа-иракца, они поженились 30 сентября 2015 года.

В свою очередь защита заявила, что не скрывает данный факт, он даже есть в материалах дела.

Прокурор также заявил, что Дугарь не однократно самовольно покидала военную службу, защита и Дугарь это отрицала.

При этом отмечалось, что Дугарь не привлекалась к дисциплинарной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия.

Ранее защита Дугарь заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.

13 декабря Печерский районный суд Киева отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест.



8 января суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь.

По версии следствия, накануне убийства Шеремета Дугарь фотографировала в районе проживания Шеремета камеры видеонаблюдения.