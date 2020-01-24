подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 января 2020, пятница, 16:03 88
Судебная власть 2020-01-24T16:19:02+02:00
Українські Новини
Суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест на ночной

Суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест на ночной

Елизавета Драбкина
Печерский районный суд Киева, Убийство Шеремета, Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Печерский районный суд сменил круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь на ночной.

Такое решение принял суд в пятницу, передают Українськi Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство защиты и сменил ее круглосуточный домашний арест на ночной с 20:00 до 7:00.

Дугарь была доставлена в суд и присутствует на заседании рядом со своими адвокатами.

Защита Дугарь просила суд заменить ее круглосуточный домашний арест на личное обязательство.

Дугарь сообщила, что, в таком случае, она сможет продолжить военную службу и учебу - она на 4 курсе Львовского государственного университета физической культуры.

Она также заявила, что не успела закрыть сессию, ей осталось сдать 3 экзамена и 1 зачет.

Адвокат Дугарь Виталий Коломиец говорил о несуществующих методиках проведенной следователями экспертизы, согласно которой Дугарь фотографировала в районе проживания Шеремета камеры видеонаблюдения.

Он сообщил, что сторона защиты привлекла экспертов, которые проанализировали результаты данной экспертизы.

Согласно рецензии, экспертиза следователей является необъективной, неполной, проведенной с нарушениями законодательства и не может быть доказательством в суде.

В частности, Коломиец зачитал вывод экспертизы, где значится, что отдельные признаки невербального поведения частично совпадают, а отдельные признаки - не совпадают совсем.

Кроме того, эксперты стороны защиты также заявляют, что невозможно установить личность исключительно путем визуального сравнения внешности девушки, которая якобы фотографировала камеры видеонаблюдения, с подозреваемой Дугарь.

Судья Роман Новак принял решение присоединить рецензию эксперта к материалам дела.

Перечисляя риски освобождения Дугарь из-под домашнего ареста, прокурор заявил, что подозреваемая может покинуть страну.

Он сообщил, что Дугарь скрывает своего мужа-иракца, они поженились 30 сентября 2015 года.

В свою очередь защита заявила, что не скрывает данный факт, он даже есть в материалах дела.

Прокурор также заявил, что Дугарь не однократно самовольно покидала военную службу, защита и Дугарь это отрицала.

При этом отмечалось, что Дугарь не привлекалась к дисциплинарной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия.

Ранее защита Дугарь заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.

13 декабря Печерский районный суд Киева отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест

8 января суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь. 

По версии следствия, накануне убийства Шеремета Дугарь фотографировала в районе проживания Шеремета камеры видеонаблюдения.

Больше новостей о: Печерский районный суд Киева Убийство Шеремета Яна Дугарь

Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
Самую посещаемую часть Китайской стены закрыли для туристов 16:54
Актер Виктор Логинов в сериале
Главного героя сериала "Счастливы вместе" не впустили в Украину 16:47
После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку 16:39
Возле Донецка разоблачили женщин-информаторов "ДНР" 16:20
ЦРУ рассекретило перевод статьи о Бандере из журнала русской эмиграции, которая давно в открытом доступе 16:18 Документ
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
Индийский металлургический магнат Лакшми Миттал положительно "потрясен" работой премьера Гончарука 11:05
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok