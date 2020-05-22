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22 травня 2020, пʼятниця, 10:44 46
Кабмін 2020-05-22T11:45:02+03:00
Українські Новини
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ

Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ

Елена Новикова
Карантин, МОЗ, Карантин в Україні, Послаблення карантину, Адаптивний карантин
Максим Степанов
Максим Степанов

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що ситуація у Києві і ще 11 областях України не відповідає необхідним показникам для переходу до другого етапу пом'якшення карантину, яка передбачає в тому числі відновлення роботи транспорту.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передають Українські Новини

Міністерство оприлюднило інформацію про епідеміологічні показники по областях, із зазначенням, наскільки вони відповідають нормам для подальшого ослаблення карантину.

Так, норма перевищені в Києві (інцидентність 15,6 осіб на 100 тис. при максимальних 12), Волинської області (інцидентність 15,81 осіб на 100 тис. при максимальних 12), Дніпропетровській області (тестування 7,1 на 100 тис. при необхідних 12), Донецька область (тестування 3,68 на 100 тис. при необхідних 12), Закарпатська область (інцидентність 13,8 осіб на 100 тис. при максимальних 12), Київська область (інцидентність 13,97 осіб на 100 тис. при максимальних 12), Луганська область (тестування 2,23 на 100 тис. при необхідних 12), Миколаївська область (тестування 8,96 на 100 тис. при необхідних 12), Полтавська область (тестування 7,312 на 100 тис. при необхідних 12), Рівненська область (інцидентність 19,52 осіб на 100 тис. при максимальних 12), Хмельницька область (тестування 11,58 на 100 тис. при необхідних 12), Чернівецька область (інцидентність 36,17 осіб на 100 тис. при максимальних 12, заповненість ліжок у лікарнях – 55,33% при максимальних 50%).

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу послаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

З 22 травня у разі відповідності необхідним умовам дозволяється внутрішньоміське, приміське і внутрішньообласному транспортне сполучення (метро – з 25 травня), проведення релігійних заходів (не більше 1 людини на 10 кв. м.), проведення спортивних заходів до 50 осіб і без глядачів, робота готелів (без хостелів, ресторанів і басейнів в них).

21 травня мер Києва Володимир Кличко оголосив про відновлення роботи міського наземного транспорту з 23 травня, метрополітену з 25 травня.

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