В Мининфраструктуры рассказали, при каких условиях начнется возобновление работы транспорта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что в областях, где загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, возобновление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, городским, пригородным, внутриобластным и международным сообщением начнется с 22 мая. В то время, как в Украине после трехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось.

Об этом он сообщил на своем канале Telegram, передают Українськi Новини.

"Регионы Украины, в которых за последние 7 дней со 100 000 населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта", - написал Криклий.

Такие области могут возобновлять перевозки пассажиров в метро с 25 мая, железнодорожные пассажирские перевозки городским, региональным, дальним внутренним и межобластным сообщением - с 1 июня, межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом - с 1 июня, принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом - с 15 июня.

В случае осуществления перевозки в область, в которой не действуют ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

Также Кабмин планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.