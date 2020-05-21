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21 травня 2020, четвер, 18:42 6
Політика 2020-05-21T19:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський підписав "антиколомойський" закон про банки

Зеленський підписав "антиколомойський" закон про банки

Надежда Комендантова
Володимир Зеленський, антиколомоський закон, закон про банки
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, прийняття якого, поряд з земельною реформою є умовою для підписання нової програми співпраці з МВФ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" №590-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 травня 2020", - сказано в ньому.

Закон встановлює, що в разі визнання банку неплатоспроможним його власники мають право вимагати через суд відшкодування, для розрахунку якого будуть залучатися міжнародні аудитори, яких обиратиме суд.

Підрахований аудитором обсяг капіталу (якщо він є) власник може отримати назад в грошовій формі.

Також він може претендувати на компенсацію упущеної вигоди і моральної шкоди.

Крім цього, закон наділяє Національний банк додатковими повноваженнями.

Зокрема, НБУ зможе вимагати зміни складу ради або правління банку, якщо він вважає їх неефективними, а також зобов'язати банк визначати пов'язаних осіб до здійснення операцій з ними.

Як повідомляли Українські Новини, ухвалення земельної реформи та заборона повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам є умовою для старту нової програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Раніше Зеленський приїхав у Раду, де розглядають законопроект про банках у 2-му читанні.

Зеленський схвалив упрощення процедури розгляду великої кількості поправок до законопроектів після того, як в "антиколомойский закон" внесено понад 13 тис. поправок.

 

 

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