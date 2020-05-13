Зеленский приехал в Раду, где рассматривают законопроект о банках во 2-м чтении

Президент Владимир Зеленский прибыл на внеочередное заседание Верховной Рады по рассмотрению во втором чтении законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.



"Уважаемые коллеги, на заседании Верховной Рады Украины присутствует Президент Украины Владимир Александрович Зеленский", - сказал он.



Зеленского пригласили для вступительного слова перед началом рассмотрения поправок к законопроекту.



"Вопрос банковского закона очень затянулся. Медики защищают жизнь и здоровье украинцев, военные - территориальную целостность. Они сегодня герои. Есть вопрос защиты экономики. В течение моей и вашей каденции будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять страну и все партии. Я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование", - сказал он.



Зеленский призвал депутатов поддержать этот законопроект.







Как сообщали Українськi Новини, 13 мая парламент проведет 12-часовое внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект о банках во 2-м чтении, а также провести часа вопросов к правительству.