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13 мая 2020, среда, 13:02 280
Верховная Рада и партии 2020-05-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский приехал в Раду, где рассматривают законопроект о банках во 2-м чтении

Зеленский приехал в Раду, где рассматривают законопроект о банках во 2-м чтении

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Владимир Зеленский, Закон о банках
Зеленский в Раде. Скриншот: онлайн-трансляция
Зеленский в Раде. Скриншот: онлайн-трансляция

Президент Владимир Зеленский прибыл на внеочередное заседание Верховной Рады по рассмотрению во втором чтении законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Уважаемые коллеги, на заседании Верховной Рады Украины присутствует Президент Украины Владимир Александрович Зеленский", - сказал он.

Зеленского пригласили для вступительного слова перед началом рассмотрения поправок к законопроекту.

"Вопрос банковского закона очень затянулся. Медики защищают жизнь и здоровье украинцев, военные - территориальную целостность. Они сегодня герои. Есть вопрос защиты экономики. В течение моей и вашей каденции будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять страну и все партии. Я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование", - сказал он.

Зеленский призвал депутатов поддержать этот законопроект.



Как сообщали Українськi Новини, 13 мая парламент проведет 12-часовое внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект о банках во 2-м чтении, а также провести часа вопросов к правительству.

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