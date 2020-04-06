В "антиколомойский закон" внесено более 13 тыс. поправок, - депутат

Депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") заявляет, что к законопроекту №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам внесено более 13 тыс. поправок.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 18:00 уже есть 13 000 + поправок к законопроекту о банках 2571-д", - написал депутат.

Железняк отметил, что один из внефракционных депутатов подал 6 тыс. поправок.

Кроме этого, подано еще три пакета по 1,5 тыс. поправок.

"И это еще не все правки пришли) Поэтому поздравляю нас, выглядит, что абсолютный рекорд парламентаризма будет побит дважды))", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, по словам председателя партии "Слуга народа", первого заместителя председателя фракции в Раде Александра Корниенко, Рада намерена провести внеочередное заседание для рассмотрения изменений в госбюджет-2020 8 или 9 апреля, на котором также планируется рассмотреть законопроект о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам во втором чтении.