Министр финансов ожидает получения первого транша от МВФ до июня

Министр финансов Сергей Марченко ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда до конца мая, в то время, как Национальный банк рассчитывает получить первый транш от МВФ в конце мая - в течение первой недели июня. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передают Українські Новини. "Мы ожидаем подписания меморандума и получения транша до конца месяца", - сказал министр. По его словам, планируется подписание программы со сроком 18 месяцев и объемом 5 млрд долларов. Президент Владимир Зеленский уверен в подписании новой программы с Международным валютным фондом в мае. Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский уверен в подписании новой программы с Международным валютным фондом в мае. Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от МВФ 1,75 млрд долларов до конца мая. Ранее МВФ назначил главой миссии в Украине Голлар вместо ван Родена. 30 апреля Верховная Рада впервые запустила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта о банках.