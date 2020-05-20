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20 мая 2020, среда, 15:45 31
Финансы 2020-05-20T16:45:03+03:00
Українські Новини
Министр финансов ожидает получения первого транша от МВФ до июня

Министр финансов ожидает получения первого транша от МВФ до июня

Ярина Вацяк
Минфин, МВФ, Транш МВФ, Сергей Марченко
Международный валютный фонд. Фото: UTMAG
Международный валютный фонд. Фото: UTMAG

Министр финансов Сергей Марченко ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда до конца мая, в то время, как Национальный банк рассчитывает получить первый транш от МВФ в конце мая - в течение первой недели июня.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем подписания меморандума и получения транша до конца месяца", - сказал министр.

По его словам, планируется подписание программы со сроком 18 месяцев и объемом 5 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский уверен в подписании новой программы с Международным валютным фондом в мае.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский уверен в подписании новой программы с Международным валютным фондом в мае.

Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от МВФ 1,75 млрд долларов до конца мая.

Ранее МВФ назначил главой миссии в Украине Голлар вместо ван Родена.

30 апреля Верховная Рада впервые запустила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта о банках.

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