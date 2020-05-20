Министр финансов ожидает получения первого транша от МВФ до июня

Министр финансов Сергей Марченко ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда до конца мая, в то время, как Национальный банк рассчитывает получить первый транш от МВФ в конце мая - в течение первой недели июня.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем подписания меморандума и получения транша до конца месяца", - сказал министр.

По его словам, планируется подписание программы со сроком 18 месяцев и объемом 5 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский уверен в подписании новой программы с Международным валютным фондом в мае.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский уверен в подписании новой программы с Международным валютным фондом в мае.

Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от МВФ 1,75 млрд долларов до конца мая.

Ранее МВФ назначил главой миссии в Украине Голлар вместо ван Родена.

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