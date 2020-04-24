Зеленский одобрил упрощение процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий упрощение процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам во втором чтении путем введения особой процедуры их рассмотрения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

В частности, Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры", который парламент принял на внеочередном заседании 16 апреля.

Согласно документу, в случае подачи к законопроекту, который готовится ко второму чтению предложений, поправок в количестве, в 5 раз или более превышающем количество статей законопроекта, но не менее 500 предложений (поправок), такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Особая процедура предусматривает, что каждая депутатская фракция (депутатская группа) вправе определить не более 5 предложений (поправок), не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, каждый внефракционный депутат - 1 предложение.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные главным комитетом предложения, поправки.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, рекордные поправки к "антиколомойскому" закону будут голосовать целыми абзацами.

Тем временем, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает подачу депутатами более 16 тыс. поправок к законопроекту №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам попыткой затянуть его рассмотрение.