Грузія скасовує надзвичайний стан і комендантську годину з 23 травня

Уряд Грузії, де раніше для запобігання поширення коронавірусу ввели режим надзвичайного стану, прийняли рішення не продовжувати НС і комендантську годину. Про це передає Грузія Online.

За словами уряду, введений раніше режим діє до 22 травня включно. На засіданні парламента 21 травня прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія оголосив, що уряд прийняв рішення не продовжувати ні НС, ні комендантську годину.

За словами Гахарії, "виклики після цієї глобальної пандемії стають все гірше і гірше, але при цьому ми зобов'язані повільно і дуже обережно повертати країну до нормального темпу життя".

Прем'єр додав, що уряд вже звернувся до парламенту для розробки відповідних законодавчих рамок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Грузія заборонила пересування на легкових автомобілях для запобігання коронавірусу.

Також закривалися всі алкогольні магазини через коронавірус.

Раніше в Грузії представили план з порятунку туризму в країні.

Тим часом Грузія відкриває кордони для туристів з 1 липня.