підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
  • Новини
  • Світ
  • Грузія скасовує надзвичайний стан і комендантську годину з 23 травня
21 травня 2020, четвер, 17:21 13
Світ 2020-05-21T19:15:02+03:00
Українські Новини
Грузія скасовує надзвичайний стан і комендантську годину з 23 травня

Грузія скасовує надзвичайний стан і комендантську годину з 23 травня

Елизавета Кесельман
Грузія, Надзвичайний стан, коронавірус в Грузії, Комендантська година
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru

Уряд Грузії, де раніше для запобігання поширення коронавірусу ввели режим надзвичайного стану, прийняли рішення не продовжувати НС і комендантську годину. Про це передає Грузія Online.

За словами уряду, введений раніше режим діє до 22 травня включно. На засіданні парламента 21 травня прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія оголосив, що уряд прийняв рішення не продовжувати ні НС, ні комендантську годину.

За словами Гахарії, "виклики після цієї глобальної пандемії стають все гірше і гірше, але при цьому ми зобов'язані повільно і дуже обережно повертати країну до нормального темпу життя".

Прем'єр додав, що уряд вже звернувся до парламенту для розробки відповідних законодавчих рамок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Грузія заборонила пересування на легкових автомобілях для запобігання коронавірусу.

Також закривалися всі алкогольні магазини через коронавірус.

Раніше в Грузії представили план з порятунку туризму в країні.

Тим часом Грузія відкриває кордони для туристів з 1 липня.

Більше новин про: Грузія Надзвичайний стан коронавірус в Грузії Комендантська година

У Грузії представили план з порятунку туризму в кр...
Франція продовжила надзвичайний стан до 10 липня, ...
З сьогоднішнього дня Грузія виходить з карантину...
Під Афінами пройшли масові страйки через порушення...
У трьох областях карантинні ослаблення не почалися через складну ситуацію з COVID-19
З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко
Новини
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
Телеканалу Еспресо призначили перевірку через брак власного теепродукту 19:04
Зеленський підписав "антиколомойський" закон про банки 18:42
НБУ дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно 18:36
Бойовики вбили українського військового, ще 2 поранили і 5 травмовано 18:29
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака 19:44
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус 22:15 Документ
Після зняття обмежень проїзд у маршрутках може подорожчати 20:37
Київ не має наміру відкривати ТРЦ до запуску метро 20:16
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня 15:01
"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через коронавірус, виявлений у депутата 11:11
більше новин
Телеканал "1+1" перевірять через показ карти України без Криму у випуску новин "ТСН"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok