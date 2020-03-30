подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
  • Новости
  • Мир
  • Из-за распространения коронавируса Грузия вводит комендантский час
30 марта 2020, понедельник, 20:56 20
Мир 2020-03-30T20:56:14+03:00
Українські Новини
Из-за распространения коронавируса Грузия вводит комендантский час

Из-за распространения коронавируса Грузия вводит комендантский час

Елизавета Кесельман
Грузия, Карантин, Комендантский час, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Грузии
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Грузии, которая ранее отказалась принять экспресс-тесты на коронавирус, вводит комендантский час в связи с ухудшением эпидемии. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, передает Грузия online.

Отмечается, что карантин вводится с 21:00 до 06:00. В этот период запрещено передвигаться пешком и на транспорте.

В рамках карантинного режима также запрещается гражданам в возрасте 70 и выше лет выходить из дома кроме случаев, если они направляются в ближайший продуктовый магазин, аптеку или медицинское учреждение.

"В случае, если наши граждане 70 и больше лет являются одинокими, Минэкономики, Минздрав и местные муниципалитеты обязаны помочь им", - заявил чиновник. 

Режим полного карантина был введен в рамках мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Чечне за несоблюдение карантина полицейские бьют жителей трубами. 

Тем временем, в Сингапуре жителю аннулировали паспорт за нарушение правил самоизоляцию. Мужчина невыездной за пределы Сингапура.

Больше новостей о: Грузия Карантин Комендантский час Борьба с коронавирусом коронавирус в Грузии

Рада разрешила не платить за аренду на время карантина
Рада назначила Марченко новым главой Минфина
Новости
Чиновников разоблачили в незаконном импорте медицинских масок в Испанию 21:03
Снова ворвутся арктические морозы со снегом: прогноз погоды на 31 марта 21:00
Из-за распространения коронавируса Грузия вводит комендантский час 20:56
Национальную академию прокуратуры могут использовать для нужд противодействия COVID-19 20:55
Евросоюз намерен выделить Украине 80 млн евро помощи из-за коронавируса 20:43
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в понедельник 06:00
больше новостей
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
больше новостей
Рада со второго раза назначила Степанова министром здравоохранения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok