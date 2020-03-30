Из-за распространения коронавируса Грузия вводит комендантский час

В Грузии, которая ранее отказалась принять экспресс-тесты на коронавирус, вводит комендантский час в связи с ухудшением эпидемии. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, передает Грузия online.

Отмечается, что карантин вводится с 21:00 до 06:00. В этот период запрещено передвигаться пешком и на транспорте.

В рамках карантинного режима также запрещается гражданам в возрасте 70 и выше лет выходить из дома кроме случаев, если они направляются в ближайший продуктовый магазин, аптеку или медицинское учреждение.

"В случае, если наши граждане 70 и больше лет являются одинокими, Минэкономики, Минздрав и местные муниципалитеты обязаны помочь им", - заявил чиновник.

Режим полного карантина был введен в рамках мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Чечне за несоблюдение карантина полицейские бьют жителей трубами.

Тем временем, в Сингапуре жителю аннулировали паспорт за нарушение правил самоизоляцию. Мужчина невыездной за пределы Сингапура.