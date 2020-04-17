С сегодняшнего дня Грузия запрещает передвижение на легковых автомобилях

Ранее Грузия закрыла все алкогольные магазины в рамках борьбы с коронавирусом. Начиная с 17 апреля, власти объявили о запрете передвижения на легковых автомобилей. Об этом передает Тасс.

"С 12:00 на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей", - заявил на брифинге советник премтьер-министра Ираклий Чиковани.

Как отметил советник премьера, ограничения не распространяются на грузовые перевозки, а также дистрибьюторские машина. Кроме того, в обычном режиме продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, а также службы доставки.

В Грузии из-за пандемии коронавируса с 21 марта по 21 апреля действует режим чрезвычайного положения. С 31 марта в стране запрещено свободное передвижение, с 21:00 до 06:00 установлен комендантский час. Ранее правительство страны обратилось к президенту с просьбой продлить режим ЧП до 10 мая.

На сегодня в Грузии выявлено 348 случаев заражения коронавирусом. На карантине находятся 5 тыс. человек, в стационарах - 494. Выздоровели 76 человек, три пациента умерли. Еще трое заразившихся доставлены на родину из-за рубежа.

Как сообщали Українські Новини, Грузия ранее отказалась принять экспресс-тесты на коронавирус.

В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом еще в конце февраля.