У Зеленського повідомили вартість для бюджету евакуації українців з Австрії літаком Президента

Евакуація українців з Австрії літаком Президента Володимира Зеленського обійшлася бюджету в 0,2 млн гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами (ДУС) на запит Українських Новин.

"ДУС за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента" здійснило оплату перевезення з Австрії літаком Державного авіаційного підприємства "Україна" громадян, які не мають можливості повернутися через встановлення карантину, в сумі 208 175 гривень", - сказано в ньому.

205,2 тис. гривень коштувала заправка літака, а 3 тис. гривень – дезінфекція.

Авіапідприємство "Україна" пояснило агентству, що пасажирам та екіпажу рейсу видавалися засоби індивідуального захисту і дезінфектори, а по прильоту до Києва літак продезінфікували, провели контрольне внутрішнє прибирання салону та відправили усіх 9 членів екіпажу в 14-денну самоізоляцію.

"Від здійснення зазначеного авіарейсу ДАП "Україна" доходи не отримувало", - відповіло підприємство на запитання про те, чи оплачували пасажири рейсу квитки за політ.

Президентський борт евакуював 33 українців з Австрії 18 березня.

Офіс Президента пояснив агентству, що Австрія була обрана через здатність посольства саме там оперативно отримати дозвільні документи, а аеропорту Відня - швидко прийняти спецрейс.

Для евакуації українців з інших країн президентський борт не використовувався.

Решта українців, яким держава допомагала евакуюватися з країн їх перебування додому після закриття регулярного авіасполучення, летіли літаками комерційних компаній та оплачували квитки з власних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу з 17 березня Україна закрила авіапростір.

Водночас досі ще 18 тисяч українців очікують на повернення додому. Тим часом прем'єр розповів, коли відновлять авіасполучення.

Під час передвиборної кампанії Зеленський хотів президентські літаки продати "к чертовой матери" та літати на рейсових. Однак пізніше з'ясувалося, що Зеленський не продасть літаки Президента - вже в статусі глави держави він пояснив, чому не зможе виконати обіцянку.