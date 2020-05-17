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17 травня 2020, неділя, 21:29 6
Медицина 2020-05-17T22:30:02+03:00
Українські Новини
Найбільше хворих на коронавірус українців в Італії. Дані за країнами

Найбільше хворих на коронавірус українців в Італії. Дані за країнами

Ярина Вацяк
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в українців
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Україні після 4-денного зростання кількість нових заражених коронавірусом зменшилася, Міністерство закордонних справ заявляє, що станом на 16 травня 141 українець за кордоном проходить лікування від коронавірусної інфекції, 73 – одужали, 8 - померли.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мзс на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в Італії лікується 121 громадянин Росії, Австрії, Білорусі - по три, у Чехії, США, Швеції - по два, в Ірландії, Мальті, Таїланді, Уругваї, Німеччині - по одному.

Також наголошується, що в Греції одужали 22 українці, в Польщі - 6, в Іспанії та Німеччині - по п'ять, в Домініканській Республіці, Чехії і Японії - по 4 українця, у Нігерії - 3, в Італії, ОАЕ та Португалії - по двоє, в Бельгії, Великобританії, Єгипті, Молдові, Нідерландах, Сербії, Швеції, Швейцарії, Уругваї, Таїланді і на Сейшельських островах - по одному.

Крім того, 17 684 українців звернулися за допомогою в закордонні дипломатичні установи України в рамках програми "Захист".

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з наступного тижня, з 18 травня, може бути запущені тестування на антитіла до коронавірусу COVID-19.

Станом на ранок 17 травня у світі зафіксовано 4 542 910 випадків зараження коронавірусом Covid-19, що на 92 876 інфікованих більше порівняно з даними на 16 травня.

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