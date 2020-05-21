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21 травня 2020, четвер, 10:33 7
Медицина 2020-05-21T11:15:02+03:00
Українські Новини
Міністр охорони здоров'я відхилив всіх кандидатів на посаду голови Нацслужби здоров'я

Міністр охорони здоров'я відхилив всіх кандидатів на посаду голови Нацслужби здоров'я

Валерия Драгомирова
МОЗ, Максим Степанов, Нацслужба здоров'я
Максим Степанов
Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який отримав за квітень майже голу ставку, відхилив всіх кандидатів на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ).

Про це він повідомив на засіданні Кабінету Міністрів 20 травня, передають Українські Новини.

"Подам сьогодні протокольне рішення про відсутність переможця конкурсу", - сказав він.

Також повинно бути прийнято розпорядження про необхідність призначення керівника НСЗУ на період карантину.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 року Кабінет Міністрів звільнив голову Національної служби здоров'я Олега Петренка.

Тимчасово виконуючою обов'язки голови НСЗУ була призначена Оксана Мовчан.


Раніше в Нацслужбі здоров'я відзвітували, що центрам екстреної медичної допомоги виплатили гроші.

Також Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, працюючим з коронавиірусними хворими.

Крім того, Нацслужба здоров'я стверджує, що виділила на екстрену і спеціалізовану медичну допомогу 4,5 млрд гривень.

Тим часом Кабінет Міністрів визначив порядок виплат доплат медикам, які борються з коронавірусом.

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