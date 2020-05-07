Нацслужба здоровья утверждает, что выделила на экстренную и специализированную медпомощь 4,5 млрд грн

В то время как министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что медицинские работники, которые задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, должны получить доплаты за март до 9 мая, в апреле Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила учреждениям экстренной и специализированной медпомощи 4,5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"4,5 млрд гривен выплатила НСЗУ в апреле 1 619 заведениям, которые оказывают экстренную и специализированную помощь в рамках программы медицинских гарантий. Из них 466 млн получили 25 центров экстренной медицинской помощи; более 17,7 млн гривен - частные учреждения и врачи-физлица", - сказано в нем.

При этом за май ведомство уже выплатило 1,1 млрд гривен по подписанным контрактам.

Также сообщается, что в электронной системе здравоохранения с 1 апреля пациентам выписано более 100 тыс. электронных направлений, 82% из которых - направления на консультацию специалиста, 10% - на визуальные исследования, 3% - на лабораторные процедуры.

В системе уже сделано более 2 млрд электронных медицинских записей.

Как сообщали Українськi Новини, директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург заявила, что НСЗУ выделила на зарплаты столичным медработникам за апрель меньше денег, чем ранее выплачивала горадминистрация.

В январе-марте Национальная служба здоровья выплатила учреждениям первичной медицинской помощи 4,381 млрд гривен.

А тем временем, врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату.

Ранее Кабмин определил порядок выплат доплат медикам, борющемся с коронавирусом.