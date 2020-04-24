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24 апреля 2020, пятница, 23:08 93
Кабмин 2020-04-24T23:13:35+03:00
Українські Новини
Кабмин определил порядок выплат доплат медикам, борющемся с коронавирусом

Кабмин определил порядок выплат доплат медикам, борющемся с коронавирусом

Ярина Вацяк
Кабмин, Коронавирус, зарплата врачей, доплата медикам
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

Кабинет Министров определил порядок выплат доплат медикам, привлеченным к борьбе с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в среду на внеочередном заседании Кабмин принял постановление, определяющее правила и условия, по которым медицинские работники, привлеченные к борьбе с коронавирусом, будут получать повышенные зарплаты, а учреждения здравоохранения - оплату услуг через Национальную службу здоровья.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетам: стационарная помощь пациентам; экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным коронавирусом; медицинская помощь, которая предоставляется мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на коронавирус; стационарная медицинская помощь при коронавирусе, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

Ранее Рада проголосовала за троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.

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