Почти 50 тысяч: Степанов за апрель получил голую ставку

В то время, как врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату , заработная плата министра здравоохранения Максима Степанова за апрель составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 26,9 тыс. до 63,9 тыс. гривен, государственного секретаря - 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Степанову в апреле, составила 47 230 гривен, из которых должностной оклад за 21 рабочий день составил 47 230 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Елены Теряевой составила 26 988 гривен, заместителей Ирины Микичак - 51 771 гривну, Ирины Шевченко - 46 206 гривен, Дмитрия Луфера - 61 958 гривен, Дмитрия Коваля - 63 917 гривен, Виктора Ляшко - 47 230 гривен, Светланы Шаталовой - 26 988 гривен, госсекретаря Инны Солодкой - 47 230 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Верховная Рада уволила Емца с должности министра здравоохранения и назначила Максима Степанова на должность министра здравоохранения, голосование за его кандидатуру проводилось второй раз.

Позже глава МОЗ Степанов обвинил медреформу в оставлении 22 тысяч психбольных без ухода





