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30 марта 2020, понедельник, 14:47 1263
Верховная Рада и партии 2020-03-30T14:48:28+03:00
Українські Новини
Рада проголосовала троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными

Рада проголосовала троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Внеочередное заседание, коронавирус в Украине, доплата медикам
Верховная Рада в масках
Верховная Рада в масках

Верховная Рада на внеочередном заседании поручила Кабинету Министров установить 300%-ю доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией.

За принятие законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Рада поручила правительству в течение недели со дня вступления в силу данного закона установить дополнительные, установленные законодательством, доплаты к заработной плате медицинских и других работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания коронавирусной болезнью, в размере до 300 процентов заработной платы на период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни, определенный в решении Кабинета Министров об установлении карантина, до завершения выполнения этих мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, 29 марта количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 62 до 480, количество умерших от заболевания - на 2 человека до 11.

Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Тем временем, из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома

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