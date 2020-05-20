Міністр фінансів очікує отримання першого траншу від МВФ до червня

Міністр фінансів Сергій Марченко очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду до кінця травня, в той час, як Національний банк розраховує отримати перший транш від МВФ у кінці травня - протягом першого тижня червня. Про це він повідомив в ході засідання уряду, передають Українські Новини. "Ми очікуємо підписання меморандуму та отримання траншу до кінця місяця", - сказав міністр. За його словами, планується підписання програми з терміном 18 місяців і обсягом 5 млрд доларів. Президент Володимир Зеленський упевнений у підписанні нової програми з Міжнародним валютним фондом в травні. Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський упевнений у підписанні нової програми з Міжнародним валютним фондом в травні. Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від МВФ 1,75 млрд доларів до кінця травня. Раніше МВФ призначив главою місії в Україні Голлар замість ван Родена. 30 квітня Верховна Рада вперше запустила спеціальну процедуру для розгляду законопроекту про банки.