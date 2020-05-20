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20 травня 2020, середа, 15:45 4
Фінанси 2020-05-20T16:00:02+03:00
Українські Новини
Міністр фінансів очікує отримання першого траншу від МВФ до червня

Міністр фінансів очікує отримання першого траншу від МВФ до червня

Ярина Вацяк
МВФ, Мінфін, Сергій Марченко
Міжнародний валютний фонд. Фото: UTMAG
Міжнародний валютний фонд. Фото: UTMAG

Міністр фінансів Сергій Марченко очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду до кінця травня, в той час, як Національний банк розраховує отримати перший транш від МВФ у кінці травня - протягом першого тижня червня.

Про це він повідомив в ході засідання уряду, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо підписання меморандуму та отримання траншу до кінця місяця", - сказав міністр.

За його словами, планується підписання програми з терміном 18 місяців і обсягом 5 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський упевнений у підписанні нової програми з Міжнародним валютним фондом в травні.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський упевнений у підписанні нової програми з Міжнародним валютним фондом в травні.

Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від МВФ 1,75 млрд доларів до кінця травня.

Раніше МВФ призначив главою місії в Україні Голлар замість ван Родена.

30 квітня Верховна Рада вперше запустила спеціальну процедуру для розгляду законопроекту про банки.

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