После трехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось

19 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 354 до 19 230, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 564 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 36,2%, количество новых летальных случаев - на 23,1%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5 955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 354 новых случая", - говорится в нем.

За сутки выздоровели 323 человека.

19 мая показатель новых заболевших за сутки стал больше, чем выздоровевших - 354 против 323.

Количество новых случаев заболевания 19 мая составило 1,9% от общего количества заболевших на 18 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 796), в Киеве (2 410) и Киевской области (1 261).

В Ивано-Франковской области зафиксированы 1 246 случаев коронавирусной инфекции, в Ривненской области - 1 217 случаев, во Львовской - 1 136, в Тернопольской - 1 089, в Закарпатской - 922, в Днепропетровской - 849, в Харьковской - 836, в Одесской - 792, в Винницкой - 766, в Волынской - 676, в Житомирской - 583, в Кировоградской - 450, в Запорожской - 385 случаев.

381 случай выявлен в Черкасской области, 280 случаев - в Хмельницкой, 265 случаев - в Полтавской области, 264 случая - в Николаевской, 172 случая - в Херсонской, 164 случая - в Сумской, 133 случая - в Донецкой, 115 случаев - в Черниговской и 42 случая - в Луганской области.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина.



Кроме того, по словам премьера, карантин будет продлен после 22 мая.