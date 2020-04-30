Закон о медиа забрали из Рады и отправили на доработку

Гуманитарный комитет Верховной Рады вернул на доработку скандальный законопроект о медиа. Об этом сообщил член комитета, нардеп Ренат Кузьмин.

"Первая победа здравого смысла над турборежимными инициативами "Слуг народа": Гуманитарный Комитет Рады отменил собственное же решение и вернул драконовский закон о медиа для доработки. Поздравляю всех причастных к этой хоть и маленькой, но победе. Вместе победим!" - написал Кузьмин в Facebook.

Он также опубликовал решение комитета. В нем говорится, что массив предложений и правок такой, что он не уложится в рассмотрение законопроекта во втором чтении. Поэтому комитет рекомендовал внести правки в законопроект накануне первого чтения.

Соответственно, комитет отозвал свою рекомендацию Раде принять законопроект в первом чтении.

Закон о медиа предусматривает ряд скандальных норм: ускоренную блокировку сайтов решением суда без присутствия владельца СМИ. Законопроект прошел комитеты еще 5 февраля и с тех пор был рекомендован к принятию в первом чтении. Однако на документ обрушились международные организации и журналисты в Украине.